Indespærrede mænd i Alabamas fængselssystem satte deres sikkerhed på spil for at videregive chokerende optagelser af deres gruelige levevilkår til et dokumentaristpar.

Resultatet er The Alabama Solution, som havde premiere denne uge på Sundance Film Festival i Park City.

Filmskaberne Andrew Jarecki og Charlotte Kaufman blev interesserede i Alabamas fængsler i 2019. Jarecki, manden bag The Jinx og Capturing the Friedmans, og Kaufman fik først adgang til de lukkede områder gennem et besøg hos en fængselspræst under et religiøst møde afholdt i fængselsgårdene.

Her trak indsatte dem til side og hviskede chokerende historier om livet indenfor: tvangsarbejde, narkotika, vold, trusler, repressalier og de ufortalte sandheder bag mange fangers død.

The Associated Press har tidligere skrevet omfattende om problemerne i statens fængselssystem, herunder høje voldsrater, mangel på personale, et drastisk fald i prøveløsladelser og brugen af pandemi-midler til at bygge et nyt kæmpefængsel.

Denne proces førte dem til de fængslede aktivister Melvin Ray og Robert Earl Council (også kendt som Kinetik Justice), der i årevis havde forsøgt at afsløre de grusomme forhold og den dybt rodfæstede korruption i systemet.

De hjalp filmskaberne med at få adgang til materiale ved at sende beskeder via ulovlige mobiltelefoner.

“Vi er dybt bekymrede for deres sikkerhed, og det har vi været siden første gang, vi mødte dem”, sagde Kaufman. “De har udført dette arbejde i årtier, og som man ser i filmen, er de blevet udsat for meget ekstreme repressalier.

Men der er advokater klar til at lave velfærdstjek, besøge dem og reagere på enhver form for repressalier, der måtte opstå”.

“Overalt i landet”

Tirsdag, under den første visning af filmen, havde Charlotte Kaufman Robert Earl Council med på telefonen. De holdt mikrofonen op til telefonen, så han kunne tale direkte til publikum.

Flere familiemedlemmer til de indsatte, som dokumentaren omhandler, var også til stede, herunder Sandy Ray, mor til Steven Davis, der døde i 2019 i William E. Donaldson Correctional Facility, hvor hans ansigt var slået til ukendelighed.

Fængselsmyndighederne hævdede, at Davis blev dræbt af selvforsvar, fordi han ikke ville lægge sine våben. De indsatte fortæller en helt anden historie.

Alelur “Alex” Duran, der tilbragte 12 år i fængsel i New York, var også med til at producere filmen. Jarecki understregede, at de ikke ville have taget emnet op uden ekspertisen fra en tidligere indsat.

“Det, du ser i denne film, foregår overalt i landet”, sagde Duran.