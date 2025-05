Den sydøsttyrkiske by Gaziantep er blevet tildelt Europaprisen 2025.

Det oplyser Europarådets Parlamentariske Forsamling (PACE).

Prisen gives hvert år til den by, der har været mest aktiv i at fremme det europæiske ideal.

I en erklæring tirsdag sagde PACE, at Gaziantep har 25 venskabsbyer, herunder Duisburg i Tyskland, Celje i Slovenien, Ostrava i Tjekkiet og Braga i Portugal.

“Det er et vigtigt økonomisk knudepunkt, kendt for sin industrisektor – især tekstil og produktion – og er den første by i Tyrkiet til at implementere en handlingsplan mod klimaforandringer”, lød det i udmeldingen.

PACE bemærkede, at Gaziantep også fokuserer på bæredygtighed, byudvikling, smart city-løsninger, miljøbeskyttelse og borgernes trivsel.

Byen har tidligere modtaget det europæiske kvalitetsmærke for god regeringsførelse og er medlem af 28 internationale netværk, herunder Eurocities, Energy Cities, UNESCO’s netværk for kreative byer og Tyrkiets Union of Municipalities.

Europaprisen, der blev oprettet i 1955 af Europarådets Parlamentariske Forsamling, er den højeste anerkendelse, der kan gives til en europæisk by for dens indsats inden for Europa.

Prisen består af et trofæ, en medalje, et diplom samt et stipendium, som skal bruges til et studiebesøg ved europæiske institutioner for unge fra den vindende by.