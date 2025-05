Tyske myndigheder planlægger at deportere fire udenlandske personer for at have deltaget i pro-palæstinensiske og anti-folkedrabsprotester, ifølge en nyhedsrapport – en beslutning, der ligner Trump-administrationens forsøg på at undertrykke pro-palæstinensiske aktivister i USA.

Ifølge det amerikanske online-medie The Intercept har Berlins senatadministration udstedt udvisningsordrer for borgere fra USA, Polen og Irland, selvom ingen af dem er blevet dømt for nogen forbrydelser. Ordrene forventes at træde i kraft inden for en måned.

“Det, vi ser her, er taget direkte fra den yderste højrefløjs håndbog”, siger Alexander Gorski, advokat for to af demonstranterne. “Det er tydeligt både i USA og Tyskland – politisk uenighed bliver undertrykt ved at angribe demonstranters opholdsstatus”.

Myndighedernes anklager mod Cooper Longbottom, Kasia Wlaszczyk, Shane O’Brien og Roberta Murray bunder i deres deltagelse i pro-palæstinensiske demonstrationer, herunder overtagelsen af Berlins Frie Universitet i slutningen af 2024.

Ifølge rapporten blev udvisningssordrene, der er udstedt i henhold til tysk migrationslovgivning, gennemført trods interne indvendinger fra chefen for Berlins statslige immigrationsagentur og som følge af politisk pres.

De pågældende personer beskyldes for at støtte “terrorisme og antisemitisme”, med anklager om blandt andet at have råbt forbudte slagord eller haft mindre konfrontationer med politiet. De udfordrer beslutningen og fordømmer, hvad de beskriver som Tysklands “politisering af migrationslovgivningen”.

Interne e-mails, som The Intercept har fået adgang til, afslører politisk pres bag beslutningen om udvisning, til trods for modstand fra immigrationsmyndigheder i Berlin.

Udvisningerne forventes at træde i kraft inden for en måned. Beslutningen har udløst kritik, hvor modstandere kalder det et angreb på ytringsfriheden og spørger, om Tyskland følger i fodsporene på Trump-administrationen.