Tyrkiet er vært for et møde om sikkerheden i Sortehavet efter en mulig våbenhvile mellem Ukraine og Rusland, oplyser Forsvarsministeriet.

Mødet, som finder sted tirsdag til onsdag på flådestyrkernes hovedkvarter i hovedstaden Ankara, vil samle militære repræsentanter fra flere lande for at drøfte maritim planlægning med det formål at bevare et fredeligt miljø i Sortehavet, hedder det i en erklæring fra ministeriet søndag.

Ministeriet nævnte ikke, hvilke lande der vil deltage, men oplyste, at Rusland ikke vil være repræsenteret blandt de udenlandske militærfolk.

Forhandlinger

Tyrkiet fortsætter sine bestræbelser på at få afsluttet krigen mellem Rusland og Ukraine, som begyndte i februar 2022.

Ankara har opfordret Kiev og Moskva til at afslutte kampene gennem forhandlinger og erklæret sig klar til enhver form for initiativ, herunder mægling, for at bane vejen for fred.

Tyrkiet var vært for det første møde mellem de russiske og ukrainske udenrigsministre i den tyrkiske middelhavsby Antalya i marts 2022.

Disse bestræbelser førte til den skelsættende korn-aftale samme år. Rusland valgte ikke at forlænge aftalen efter juli 2023 med henvisning til begrænsninger på eksporten af russisk korn.