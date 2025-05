Præsident Donald Trump tror på en amerikansk annektering af Grønland.

Under et møde i Det Ovale Kontor torsdag sagde han til journalister, at han “tror, det vil ske”.

“Vi er nødt til at gøre det. Vi har virkelig brug for det for (vores) nationale sikkerhed”, sagde Trump, der husede NATO’s generalsekretær, Mark Rutte. “Derfor kan NATO muligvis blive nødt til at blive involveret, på en måde, for vi virkelig har brug for Grønland”.

Danmark og Grønland har afvist forslag om at sælge territoriet, og den danske regering har bekræftet sin fortsatte suverænitet over øen.

Grønlands pro-uafhængighedsparti, Demokraatit (Demokraterne), vandt mere end 30 procent af stemmerne, hvilket rystede de regerende partier.

Trump sagde, at valget var godt for USA. Danmark har sagt, at Grønland ikke er til salg.

Søger uafhængighed

Grønland, verdens største ø, har været et autonomt dansk territorium siden 1979.

Øen — som ligger mellem det arktiske og atlantiske hav og spænder over mere end 2 millioner kvadratkilometer — er rig på sjældne jordarter som nikkel, kobolt og kobber, der er afgørende for højteknologiske industrier, udover sit enorme olie- og gaspotentiale.

En undersøgelse gennemført i januar viste, at 85 procent af Grønlands befolkning er imod at tilslutte sig USA.

Jens-Frederik Nielsen, lederen af Demokraatit, vil danne en ny regering sammen med Naleraq, et andet stærkt pro-uafhængighedsparti.

Demokraatit og Naleraq er for uafhængighed fra Danmark, og Naleraq søger en mere hurtig adskillelse fra Danmark.