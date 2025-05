Den argentinske præsident Javier Mileis kontor har meddelt, at præsidenten har besluttet at forbyde kønsskiftebehandlinger og -operationer for mindreårige samt at indføre restriktioner for, at transkvinder placeres i kvindefængsler.

Ifølge hans kontor vil Milei gennem et dekret sørge for, at indsatte placeres i fængsler i overensstemmelse med det køn, de var registreret som på tidspunktet for forbrydelsen.

Men ingen transkvinde vil blive placeret i et kvindefængsel, hvis vedkommende er dømt for sexforbrydelser, menneskehandel eller voldelige forbrydelser mod kvinder.

Kontoret gav ikke oplysninger om, hvor mange transkvinder der i øjeblikket befinder sig i kvindefængsler eller er dømt for sådanne forbrydelser.

Meddelelsen kom kort efter, at en amerikansk dommer blokerede et relevant præsidentielt dekret, som præsident Donald Trump havde underskrevet på sin første dag i embedet. Dekretet ville have flyttet 16 transkvinder fra kvindefængsler til mandefængsler og afsluttet deres kønsbekræftende behandling.

Mileis kontor tilføjede, at regeringen vil ændre en lov fra 2012, der tillader personer at ændre deres kønsidentitet, herunder forbyde hormonbehandling og kirurgiske indgreb på børn.

“Kønsidéologi taget til ekstremer og anvendt på børn gennem tvang eller psykologisk pres udgør børnemishandling”, hedder det i en erklæring fra kontoret.

Meddelelsen kommer få dage efter protester i Argentina, der opstod efter Mileis tale i Davos, Schweiz, hvor han satte spørgsmålstegn ved “feminisme, mangfoldighed, inklusion, abort, miljøbevægelsen og kønsideologi” og kaldte progressive politikker for en “kræft, der skal udryddes”.