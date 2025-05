Den israelske hær beordrede onsdag de palæstinensiske beboere i Nur Shams-flygtningelejren på den besatte Vestbred til at evakuere under en militæroffensiv i området. Det er ifølge flere vidner.

“Den israelske hær beordrede via højttalere palæstinenserne til at forlade deres hjem i lejren”, øst for Tulkarem, fortalte et øjenvidne til Anadolu Agency.

Hæren udførte en razzia i lejren søndag. Det er den seneste optrapning på det nordlige Vestbredden, hvor militæroperationer siden 21. januar har dræbt mere end 30 mennesker og fordrevet tusindvis.

Palæstinensere, der forlader lejren, bliver visiteret og afhørt af israelske styrker, før de får lov til at tage afsted, udtalte vidner.

Optrapningen på den besatte Vestbred følger en våbenhvile- og fangeudvekslingsaftale i Gaza den 19. januar efter mere end 15 måneders israelske bombardementer, som har dræbt næsten 48.200 palæstinensere og ødelagt enklaven.

Siden krigen begyndte i oktober 2023, har israelske styrker og bosættere dræbt mindst 910 palæstinensere på den besatte Vestbred, ifølge det palæstinensiske sundhedsministerium.

I juli 2024 erklærede Den Internationale Domstol Israels årtier lange besættelse af palæstinensisk land for ulovlig og krævede evakuering af alle eksisterende bosættelser på Vestbredden og i Østjerusalem.