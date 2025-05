Panama har officielt trukket sig fra Kinas massive infrastrukturprogram “Belt and Road” efter pres fra USA for at mindske Beijings indflydelse over Panamakanalen, har præsident Jose Raul Mulino meddelt.

Mulino fortalte journalister torsdag, at den panamanske ambassade i Beijing havde givet Kina det påkrævede 90-dages varsel om landets beslutning om ikke at forny sin deltagelse i initiativet.

Mulino beskyldte også USA’s regering for at lyve, efter at det amerikanske udenrigsministerium dagen før hævdede, at skibe tilknyttet den amerikanske regering ville kunne passere gennem Panamakanalen uden at betale gebyrer.

Under en pressekonference udtrykte Mulino sin “absolutte afvisning” af, at relationerne mellem USA og Panama skulle baseres “på løgne og usandheder”.

Kina har udtrykt sin støtte til Panama efter, at den centralamerikanske nation afviste Trump-administrationens påstand om, at amerikanske regeringsskibe kunne sejle gratis gennem Panamakanalen, rapporterede kinesiske statsmedier.

“Kina har altid respekteret Panamas suverænitet over kanalen og anerkendt kanalens status som en permanent neutral international vandvej”, udtalte udenrigsministeriets talsmand Guo Jiakun i Beijing.

Afvisning af USA’s påstand

Guo understregede, at Kina “respekterer den panamanske regerings håndtering og drift af kanalen og har aldrig blandet sig i kanalens anliggender”.

Panama afviste USA’s påstand tidligt torsdag.

Det amerikanske udenrigsministerium havde tidligere hævdet, at amerikanske regeringsskibe nu kunne sejle gennem Panamakanalen uden at betale gebyrer, hvilket potentielt kunne spare USA for millioner af dollars årligt.

“USA’s regeringsskibe kan nu passere Panamakanalen uden gebyr, hvilket sparer den amerikanske regering millioner af dollars om året”, skrev udenrigsministeriet på X og ledsagede opslaget med et billede af et flådefartøj, der sejler ind i kanalens sluser.

Som svar afviste Panama Canal Authority, der er ansvarlig for fastsættelse af afgifter og andre gebyrer, påstanden og udtalte, at der “ikke er foretaget nogen ændringer” og at myndigheden var åben for at “indlede en dialog med amerikanske embedsmænd”.

I løbet af de sidste 26 år har USA betalt 25,4 millioner dollars for passage af krigsskibe og ubåde, hvilket i gennemsnit svarer til mindre end 1 million dollars årligt, ifølge Panamas ambassade i Cuba.

Kina har opfordret Panama til at “modstå ekstern indblanding” i landets samarbejde om silkevejsprojektet, mens Trump fortsat truer med at tage kontrol over den strategisk vigtige kanal.