Tyrkiets præsident Recep Tayyip Erdogan har kritiseret vestlige lande og kaldt deres reaktion på krisen i Gaza et moralsk svigt.

På vej hjem fra Ungarn torsdag udtalte Erdogan til journalister, at situationen i Gaza ikke blot er en humanitær tragedie, men også en test for verdens moralske integritet.

“Det er ikke kun en humanitær krise i Gaza, men en prøve for det internationale systems oprigtighed – en prøve, som vestlige institutioner har dumpet”, sagde Erdogan.

Han anklagede Israel for bevidst at blokere nødhjælp til Gaza og advarede om, at sådanne handlinger isolerer Israel internationalt og skaber en holdningsændring i Europa.

“Man kan ikke forblive tavs, mens spædbørn bliver dræbt og sulter ihjel”, sagde han ifølge Daily Sabah.

“Europa er endelig ved at vågne op over for Israels handlinger”, tilføjede Erdogan og understregede, at historien vil dømme dem, der ignorerer lidelserne i Gaza.

Han bekræftede, at Tyrkiet står fast i sin støtte til det palæstinensiske folk og erklærede, at landet står på menneskehedens side og ikke vil vakle.

Erdogan kommenterede også på regional diplomati og opfordrede til, at de internationale sanktioner mod Syrien ophæves – noget han beskrev som et vigtigt skridt mod varig stabilitet i regionen.

Den tyrkiske præsident nævnte desuden muligheden for et kommende besøg i USA og udtrykte håb om at mødes med præsident Donald Trump.