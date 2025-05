Tyrkiets præsident Recep Tayyip Erdogan har i en telefonsamtale med sin amerikanske modpart Donald Trump udtrykt fuld tillid til, at Tyrkiet og USA vil styrke deres bilaterale samarbejde gennem solidaritet, en resultatorienteret tilgang og en oprigtig dialog i den nye æra for deres relationer.

Ifølge Tyrkiets kommunikationsdirektorat drøftede de to ledere søndag bilaterale forhold samt regionale og globale spørgsmål.

Erdogan og Trump talte senest sammen i november, hvor Erdogan lykønskede Trump med hans genvalg til præsidentposten.

Erdogan understregede, at de seneste regionale og globale udviklinger nødvendiggør en øget konsultation mellem Tyrkiet og USA om alle emner. Han tilføjede, at Ankara støtter Trumps målrettede og direkte initiativ for at afslutte krigen mellem Rusland og Ukraine.

Styrkelse af forsvarssamarbejdet

Tyrkiet har arbejdet for en retfærdig og varig fred siden krigens begyndelse for tre år siden og vil fortsat gøre det, sagde Erdogan.

Han understregede vigtigheden af, at Tyrkiet og USA i fællesskab bidrager til ophævelsen af sanktionerne mod Syrien for at genoprette stabiliteten i landet, gøre den nye administration funktionsdygtig og fremme normalisering, så syriske flygtninge kan vende hjem.

Erdogan påpegede også, at USA i den nye periode bør tage skridt i kampen mod terrorisme på en måde, der respekterer Tyrkiets interesser.

For at styrke forsvarssamarbejdet understregede han nødvendigheden af at ophæve CAATSA-sanktionerne, færdiggøre F-16-aftalen og genoptage Tyrkiets deltagelse i F-35-programmet.