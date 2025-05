NATO’s generalsekretær Mark Rutte og USA’s nye ambassadør forsøgte torsdag at berolige europæiske allierede og udtalte, at Washington fortsat vil være dedikeret til den vestlige militæralliance, på trods af hårde udtalelser fra USA’s præsident Donald Trump.

NATO’s udenrigsministre samledes i Bruxelles, hvor de europæiske lande deltog med et håb om, at udenrigsminister Marco Rubio ville fjerne tvivlen omkring USA’s engagement – på trods af de stigende spændinger som følge af Trumps nye, markante toldsatser.

Rutte fremhævede en historisk stigning i de europæiske forsvarsudgifter – den største siden afslutningen på Den Kolde Krig – men understregede, at usikkerheden omkring USA’s langsigtede engagement vedbliver.

Den europæiske tillid til USA som kontinentets ultimative beskytter mod et angreb fra Rusland er blevet alvorligt rystet af Trumps forsøg på tilnærmelse mellem Washington og Moskva samt hans intense pres på Kiev i bestræbelsen på at afslutte krigen i Ukraine.

Washington har desuden i de seneste måneder direkte meddelt europæiske lande, at USA ikke længere kan have kontinentets sikkerhed som sin primære prioritet, og at de selv må øge deres forsvarsudgifter betydeligt.

Trumps administration har med sine handlinger og udtalelser skabt tvivl om NATO’s fremtid – den transatlantiske alliance, der i 75 år har været grundstenen i Europas sikkerhed.

USA har ingen umiddelbare planer om at trække sin militære tilstedeværelse tilbage fra Europa, på trods af krav om, at europæiske lande i højere grad skal varetage deres egen sikkerhed, sagde Rutte før NATO-topmødet.

“Der er ingen planer om pludseligt at reducere deres tilstedeværelse her i Europa”, sagde Rutte om USA før mødet i Bruxelles.

“Men vi ved, at USA som supermagt også må fokusere på andre områder. Det er en helt naturlig debat, som vi har haft i mange år”.

Matthew Whitaker, der torsdag tiltrådte som USA’s nye permanente repræsentant i NATO, sagde, at han tiltræder “på et kritisk tidspunkt i alliancens historie”.

“Under præsident Trumps ledelse vil NATO blive stærkere og mere effektiv end nogensinde før”, sagde han i en erklæring.

“Men NATO’s styrke afhænger af, at alle allierede yder deres rimelige bidrag”.

De europæiske ministre vil sandsynligvis bruge mødet til at forsøge at påvirke de forhandlinger, som Trump har indledt med Rusland om krigen i Ukraine, der blev udløst af Moskvas invasion i 2022.

En højtstående NATO-diplomat udtrykte bekymring over, at europæerne endnu ikke er involveret i forhandlingerne, selvom de er afgørende for Europas sikkerhed.

“Det er svært at acceptere, men det er realiteten”, sagde diplomaten, der udtalte sig anonymt.

Europa oplever den største forsvarsopbygning siden Den Kolde Krig

Rutte fremhævede den historiske vækst i de europæiske forsvarsudgifter og opfordrede til fortsatte investeringer i militær beredskab på grund af stigende globale trusler.

“Vi ser bogstaveligt talt hundrede af milliarder euro rulle ind”, sagde Rutte ved åbningen af NATO-udenrigsministrenes møde i Bruxelles. “Dette er sandsynligvis den største stigning i europæiske forsvarsudgifter siden Den Kolde Krig. Men vi har stadig brug for mere”.

Han tilføjede: “Lad os glæde os over, at vi samlet set har øget forsvarsudgifterne med 700 milliarder euro ($770 milliarder) siden 2017”.

Samtidig roste NATO-chefen Trumps bestræbelser på at mægle fred i Ukraine.

“Amerikanerne har brudt et mønster. De arbejder med både russerne og ukrainerne for at få en fredsaftale … en aftale, der bør være varig og holdbar”.

Rutte understregede også, at sikkerheden i Arktis og stabiliteten på Vestbalkan er stigende prioriteter for NATO.