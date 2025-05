Mongoliet har underskrevet en investeringsaftale på 1,6 milliarder dollars med den franske atomkraftgigant Orano om udnyttelse af en stor uranforekomst i landets sydvestlige område. En aftale, som ifølge Paris vil styrke Frankrigs energiuafhængighed.

Diskussionerne mellem Orano og de mongolske myndigheder begyndte for mere end to år siden, med et forståelsespapir, der blev indgået under et statsbesøg til Frankrig af Mongoliets præsident Ukhnaa Khurelsukh i 2023.

Detaljerne om den endelige aftale forventes at blive offentliggjort senere fredag.

Ifølge en pressemeddelelse fra den mongolske regering sikrer aftalen en samlet investering på 1,6 milliarder dollars, med et indledende beløb på 500 millioner dollars og den første produktion i 2027.

Orano har beskrevet Zuuvch-Ovoo uranforekomsten, der blev opdaget af firmaets geologer i det sydvestlige Mongoliet i 2010, som “verdensklasse”.

Forekomsten indeholder cirka 90.000 tons ressourcer, der vil blive udvundet i løbet af minens levetid, der forventes at vare 30 år.

Ifølge skøn kan den fremtidige produktion nå op på cirka 2.500 tons om året – hvilket svarer til omkring en fjerdedel af Frankrigs årlige behov for atomenergi.

Det globale uranmarked

Aftalen blev underskrevet fredag af Frankrigs minister for udenrigshandel, Laurent Saint-Martin, Orano CEO Nicolas Maes og mongolske embedsmænd.

“Zuuvch-Ovoo-forekomsten er en af de 10 største i verden. Den vil gøre Mongoliet til en ny, stor aktør på det globale uranmarked”, sagde Saint-Martin ved underskrivelsen.

“Ved at hjælpe med at sikre vores energiforsyning, vil denne aftale ganske enkelt bidrage til større suverænitet for Frankrig”, tilføjede Saint-Martin.

Orano, som den franske stat ejer 90 procent af, spiller en central rolle i at sikre forsyningen af uran til landets kraftværker.

Det fransk-mongolske projekt har været under udvikling i flere år af Badrakh Energy, et joint venture mellem Orano og Mongoliets statsejede MonAtom.