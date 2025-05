Mindst 52 palæstinensere blev dræbt i israelske luftangreb rettet mod en skole, der husede fordrevne personer, samt hjem i Gaza By og Jabalia i det nordlige Gaza.

En medicinsk kilde oplyste mandag til Anadolu, at dødstallet fra det israelske luftangreb på Fahmi Al-Jirjawi-skolen i al-Daraj-kvarteret i Gaza By, som husede fordrevne palæstinensere, er steget til 33.

Ifølge Al-Aqsa TV og andre lokale kilder spredte ilden sig hurtigt gennem teltene efter bombningen.

“Forkullede lig og skrig fra fordrevne mennesker opslugt af flammer kunne ses og høres”, lød det i en rapport.

Samtidig blev 19 mennesker dræbt i endnu et dødeligt luftangreb på et hjem i byen Jabalia i det nordlige Gaza, ifølge en medicinsk kilde citeret af nyhedsbureauet AA.

Ifølge øjenvidner blev en fleretagers bygning, som husede dusinvis af fordrevne, ødelagt af det israelske luftangreb.

Den israelske hær har, trods internationale opfordringer til en våbenhvile, ført en brutal folkemordskampagne mod Gaza siden oktober 2023 og dræbt over 53.900 palæstinensere – de fleste af dem kvinder og børn.

I november sidste år udstedte Den Internationale Straffedomstol arrestordrer mod Israels premierminister Benjamin Netanyahu og hans tidligere forsvarsminister Yoav Gallant for krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden i Gaza.

Israel står desuden over for en folkemordssag ved Den Internationale Domstol for sin krigsførelse mod enklaven.