Israels oppositionsleder Yair Golan har givet premierminister Benjamin Netanyahu og hans regeringsministre skylden for drabet på to israelske ambassadeansatte i Washington.

I en erklæring torsdag sagde Golan, som leder Demokraternes Parti, at den israelske regerings retorik har muliggjort hændelsen.

Netanyahus regering, sagde han, “nærer antisemitisme og had mod Israel, og resultatet er en hidtil uset diplomatisk isolation og fare for enhver jøde overalt i verden”.

Golan lovede at afsætte regeringen og “genoprette sikkerheden for alle jøder” i Israel og resten af verden.

Netanyahu hævdede i mellemtiden, at hændelsen skyldtes antisemitisme og “den vilde opildning mod Israel”. Han meddelte, at sikkerheden vil blive skærpet for israelske ambassader over hele verden.

En bevæbnet gerningsmand åbnede onsdag aften ild nær Capital Jewish Museum i Washington D.C. og dræbte to ansatte fra den israelske ambassade.

USA’s præsident Donald Trump fordømte hændelsen og kaldte det en antisemitisk voldshandling.

Siden oktober 2023 har den israelske hær ført en brutal folkemorderisk krig mod Gaza og afvist internationale opfordringer til våbenhvile. Næsten 54.000 palæstinensere – de fleste kvinder og børn – er blevet dræbt.

Den Internationale Straffedomstol (ICC) udstedte i november arrestordrer mod Netanyahu og hans tidligere forsvarsminister Yoav Gallant for krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden i Gaza.

Israel er desuden genstand for en folkemordssag ved Den Internationale Domstol på grund af sin krigsførelse i enklaven.