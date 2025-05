Internationale donorer har lovet 6,3 milliarder dollars i bistand til Syrien ved Bruxelles-konferencen for at hjælpe landet med at opnå stabilitet efter Bashar al-Assads fald.

“Samlet set har vi lovet 6,3 milliarder dollars i tilskud og lån”, sagde EU-kommissær for Middelhavsområdet, Dubravka Suica, mandag og tilføjede, at tilskud udgør 4,58 milliarder dollars, mens lån beløber sig til 1,7 milliarder dollars.

Tidligere meddelte Europa-Kommissionens formand, at EU planlægger at øge sin støtte til syrerne til omkring 2,7 milliarder dollars for 2025 og 2026.

“Syrerne har brug for mere støtte, uanset om de stadig er i udlandet eller beslutter sig for at vende hjem, og derfor øger EU i dag sit tilsagn til syrere i landet og regionen til næsten 2,7 milliarder dollars for 2025 og 2026”, sagde Ursula von der Leyen på den 9. internationale konference til støtte for Syrien, der blev afholdt i Bruxelles.

Von der Leyen gentog behovet for at genopbygge byer og genstarte økonomien og sagde:

“Der er hele byer, der skal genopbygges, og en økonomi, der skal genstartes, og derfor har vi suspenderet vores sanktioner mod nøglesektorer i økonomien. Dette inkluderer energi, transport og de finansielle transaktioner, der er forbundet med dem, og vi er klar til at gøre mere for at tiltrække de nødvendige investeringer til genopbygningen”.

Hun understregede også, at de syriske myndigheders forpligtelse til at beskytte mindretal og danne en inkluderende regering er “afgørende” for forsoning.

Europa-Kommissionsformanden meddelte desuden, at de planlægger at afholde en civilsamfundsdialog ved en Bruxelles-konference i Damaskus.

“Syriens fremtid er for alle syrere at forme – både dem, der altid har kæmpet for frihed, og dem, der netop har fundet håb, dem, der flygtede, og dem, der blev. Dette må være løftet for det nye Syrien, og vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at dette kan blive en realitet”, tilføjede von der Leyen.

Siden 2017 har EU afholdt en årlig donorkonference til støtte for Syrien, hvor blokken tilbyder tilskud og bistand til det krigshærgede land samt til de lande, der huser syriske flygtninge.

Årets konference deltages af Syriens udenrigsminister, Asaad Hassan al Shaibani.