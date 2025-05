Gambias udenrigsminister, Mamadou Tangara, har rost de bilaterale relationer mellem Tyrkiet og hans land og kalder forholdet “fremragende”.

Der er potentiale for at styrke handelsforbindelserne yderligere mellem de to lande, udtalte Tangara til Anadolu under Tyrkiets Antalya Diplomacy Forum, som afsluttes i dag.

Han udtrykte håb om tættere samarbejde i fremtiden for at styrke relationerne og sagde, at Tyrkiets tilgang til Afrika bygger på en “win-win”-politik, som gavner alle parter.

Tangara beskrev Tyrkiets investeringer i Afrika som “et skridt i den rigtige retning” og roste den tyrkiske privatsektors engagement, som ifølge ham i høj grad bidrager til at styrke de bilaterale relationer.

Han understregede også, at Den Islamiske Samarbejdsorganisation arbejder på at løse Gaza-krisen gennem dialog og bekræftede Gambias støtte til en tostatsløsning.