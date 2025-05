Præsident Donald Trumps særlige udsending har udtalt, at Ruslands leder Vladimir Putin er åben for en “varig fredsaftale” med Ukraine efter samtaler, der sigter mod at afslutte den mere end tre år lange krig.

Trump har presset både Moskva og Kiev til at indgå en våbenhvile, men det er endnu ikke lykkedes ham at få væsentlige indrømmelser fra Kreml, på trods af gentagne forhandlinger mellem russiske og amerikanske embedsmænd.

Fredag mødtes Trumps udsending Steve Witkoff med Putin i Sankt Petersborg – deres tredje møde siden Republikanerens tilbagevenden til præsidentembedet i januar.

Witkoff sagde i et interview med Fox News, der blev sendt mandag, at han ser en fredsaftale “forme sig”, og at to af Putins nære rådgivere – Yuri Ushakov og Kirill Dmitriev – deltog i det “betydningsfulde møde”.

“Putins ønske er at opnå en varig fred”, sagde Witkoff og erkendte, at “det tog os noget tid at nå hertil”.

“Jeg tror, vi måske er på tærsklen til noget, der kan få enorm betydning for verden som helhed”.

Han tilføjede, at handelsaftaler mellem Rusland og USA også indgik i forhandlingerne.

“Jeg tror, der er mulighed for at omforme forholdet mellem Rusland og USA gennem nogle meget stærke kommercielle muligheder, som jeg også mener kan skabe reel stabilitet i regionen”, sagde han.

På trods af intens diplomatisk aktivitet har der været minimal fremgang mod Trumps primære mål om at opnå en våbenhvile i Ukraine.

I sidste måned afviste Putin et fælles amerikansk-ukrainsk forslag om en fuld og ubetinget pause i kampene, mens Kreml har gjort en våbenhvile i Sortehavet betinget af, at Vesten ophæver visse sanktioner.