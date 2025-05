Den palæstinensiske modstandsbevægelse Hamas har erklæret, at den ikke vil være en del af en administration i Gaza efter krigen, forudsat at der er national konsensus.

“Enhver aftale om Gazas fremtid efter den (israelske, red.) aggression skal være baseret på national konsensus, og vi vil facilitere denne proces”, udtalte gruppens talsmand Hazem Qassem tirsdag.

“Det er ikke nødvendigt for Hamas at være en del af de administrative aftaler i Gaza. Vi er ikke interesserede i det og ønsker slet ikke at deltage i disse ordninger”, sagde han.

Talsmanden understregede vigtigheden af, at disse administrative aftaler bliver indgået “med intern national konsensus”.

“(Hamas, red.) vil ikke tillade nogen ekstern magt at blande sig”, tilføjede han.

Qassem udtrykte, at aftalerne skal føre til “igangsættelsen af en seriøs og reel genopbygningsproces for at redde (Gazas befolkning, red.) fra den katastrofe, de har gennemgået” på grund af Israels folkemorderiske krig.

Hamas vil ikke være “en hindring” for genopbygningsaftaler, der er opnået gennem national konsensus, understregede han.

I december accepterede Hamas et egyptisk forslag om at danne “en social støttekomité” til at lede Gaza efter krigen.

Egypten vil tirsdag være vært for et hastetopmøde for arabiske ledere med henblik på at formulere en samlet arabisk holdning til den palæstinensiske sag og præsentere et arabisk modforslag til USA’s planer om at fordrive Gazas befolkning.