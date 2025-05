USA’s præsident Donald Trump har foreslået at uddrive palæstinensere fra Gaza til nabolande som Egypten og Jordan – et usædvanligt forslag, som blev modsat af Joe Bidens tidligere administration.

I en samtale med journalister inden sin afrejse fra Los Angeles til Miami sagde præsidenten, at han havde rejst spørgsmålet under en telefonsamtale med kong Abdullah II af Jordan og muligvis ville drøfte det med Egyptens præsident Abdel Fattah al-Sisi på søndag.

“Jeg sagde til ham (Jordans konge, red.), at jeg ville elske, hvis du kunne tage flere, for lige nu ser jeg på hele Gaza, og det er et rod, virkelig et rod”, sagde Trump. “Jeg vil gerne have, at han (Jordans konge, red.) tager folk”.

“Jeg vil gerne have, at Egypten tager folk. Jeg taler med Sisi i morgen på et tidspunkt, tror jeg. Jeg vil gerne have, at Egypten tager folk. Og jeg vil gerne have, at Jordan tager folk”, fortsatte Trump.

“Vi taler om halvanden million mennesker, og så rydder vi hele området. Over århundreder har det haft mange, mange konflikter. Og jeg ved ikke. Noget skal ske”, tilføjede han.

Trump beskrev Gaza som “en nedrivningsplads” og sagde: “Næsten alt er ødelagt, og folk dør der. Så jeg ville hellere involvere nogle af de arabiske nationer og huse dem et andet sted, hvor de måske kan leve i fred for en gangs skyld”.

Han tilføjede, at “flytningen” “kunne være midlertidig eller langvarig”.

Den tidligere Biden-administration modsatte sig at uddrive Gazas folk uden for enklaven og støttede i stedet en tilbagevenden af palæstinensere til deres hjem efter en potentiel fred og en to-statsløsning.