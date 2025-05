Den Demokratiske Republik Congos præsident, Félix Tshisekedi, og hans rwandiske modpart, Paul Kagame, har afholdt direkte samtaler, medieret af emiren af Qatar, for at adressere konflikten i det østlige DRC, oplyser de tre regeringer.

“Statslederne blev derefter enige om behovet for at fortsætte de drøftelser, der blev indledt i Doha, for at etablere et solidt fundament for varig fred”, hed det i en fælles erklæring tirsdag, set af Reuters.

Tshisekedi og Kagame har længe været låst i en ordkrig omkring offensiven fra de Rwanda-støttede M23-oprørere, som siden januar har erobret de to største byer i det østlige DRC.

FN og internationale magter anklager Rwanda for at levere våben og soldater til de etnisk tutsi-ledede M23-styrker.

Rwanda hævder derimod, at dets styrker handler i selvforsvar mod DRC’s hær og militser, der er fjendtlige over for Kigali.