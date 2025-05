USA’s præsident Donald Trump har udtalt, at han har bedt Israels premierminister Benjamin Netanyahu om at “være rimelig”, hvis der opstår uenigheder med Tyrkiet. Samtidig roste Trump sit forhold til Tyrkiets præsident Recep Tayyip Erdogan.

“Enhver konflikt du har med Tyrkiet, tror jeg, jeg kan løse. Altså, så længe du er rimelig. Du skal være rimelig. Vi skal alle være rimelige”, sagde Trump til journalister i Det Ovale Kontor under sit møde med Netanyahu.

“Bibi, hvis du har et problem med Tyrkiet, så tror jeg virkelig, I kan finde en løsning. Du ved, jeg har et meget, meget godt forhold til Tyrkiet og deres leder, og jeg tror, vi kan få det til at fungere. Så jeg håber ikke, det bliver et problem. Jeg tror ikke, det bliver et problem”, tilføjede han og brugte Netanyahus kaldenavn.

Trump sagde, at han har “fremragende relationer” med Erdogan, som han beskrev som en “hård fyr” og “meget klog” person, som “gjorde noget, ingen andre kunne gøre” – med henvisning til tidligere udtalelser, hvor han hævdede, at det var Tyrkiet, der stod bag den tidligere syriske leder Bashar al-Assads fald i december sidste år.

Trump har tidligere rost Tyrkiet som et godt land og Erdogan som en god leder. Under et møde med nye ambassadører svarede Trump en af dem med ordene: “Godt sted, og god leder”, efter at have rost Tyrkiet.