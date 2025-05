USA’s præsident Donald Trump overvejer at tilføje Tyrkiet til sin kommende Mellemøsten-turné i næste måned, rapporterer CNN Arabic.

Et eventuelt besøg i Tyrkiet vil finde sted efter stop i Saudi-Arabien, Qatar og De Forenede Arabiske Emirater, ifølge en højtstående embedsmand i Det Hvide Hus og to kilder med kendskab til planerne, som udtalte sig til CNN torsdag.

Der er endnu ikke truffet nogen endelig beslutning, og detaljerne er ved at blive fastlagt, siger kilderne.

Gode relationer til Tyrkiet

En højtstående embedsmand fra Det Hvide Hus fortalte nyhedskanalen, at Trump drøftede et muligt besøg under en nylig telefonsamtale med den tyrkiske præsident Recep Tayyip Erdogan.

Ifølge kilder planlægger Trump ikke at besøge Israel under turen.

Det Hvide Hus har ikke umiddelbart reageret på Anadolu Agencys anmodning om kommentar.

Trump har tidligere udtrykt sig positivt om sit forhold til Erdogan:

“Jeg har et meget, meget godt forhold til Tyrkiet og deres leder”, sagde Trump tidligere på ugen ved siden af Israels premierminister Benjamin Netanyahu i Det Hvide Hus.

Han beskrev Erdogan som “en hård fyr, meget intelligent, og han gjorde noget, som ingen andre formåede”, med henvisning til udtalelser, hvor han sagde, at han tror, “det var Tyrkiet”, der stod bag Bashar al-Assads fald i Syrien.

Hvis besøget bliver til noget, vil det være Trumps første præsidentielle rejse til Tyrkiet.

Hans forgængere George W. Bush besøgte landet i 2004, mens Barack Obama var i Tyrkiet i både 2009 og 2015.