Af Esra Karataş Alpay

I et dramatisk skift på det globale militærdronemarked er Tyrkiet tordnet frem til nu at være verdens største leverandør af ubemandede luftfartøjer (UAV'er) og bevæbnede droner, ifølge en nylig rapport fra det amerikanske Center for a New American Security (CNAS).

Dermed har tyrkerne overhalet de tidligere ledere på markedet, heriblandt USA og Israel, hvilket markerer en ny æra inden for drone-fremstilling.

CNAS-rapporten, der blev udgivet tidligere på måneden, fortæller, at Tyrkiet, Kina og USA tilsammen har solgt 69 væbnede droner til 40 forskellige lande siden 2018.

Tyrkiet alene har stået for hele 65 procent af disse salg, med Kinas andel på 26 procent og USA’s på kun 8 procent.

Tyrkiets førsteplads på det globale dronemarked er et resultat af Ankaras fokus på en lokalt produceret forsvarsindustri, siger eksperter.

"Tyrkiets evne til at udvikle avancerede UAV'er er et direkte resultat af dets forsvarssektors bestræbelser på at overvinde udfordringer med at få adgang til udenlandsk teknologi, især efter at traditionelle allierede, som USA og Israel, pålagde restriktioner eller nægtede salg", fortæller Murat Aslan, lektor i statskundskab ved Hasan Kalyoncu University.

Da UAV'er først kom til, var der tale om relativt simple systemer, der primært blev brugt til rekognoscering, overvågning og brandsikkerhed, siger han.

"Men tiden har UAV'er dog udviklet sig til sofistikerede enheder med en mere kompleks nyttelast, hvilket har forfremmet deres brug i moderne krigsførelse betydeligt”.

Tyrkiets dominans på det globale dronemarked har været muligt på grund af dets succesfulde forsvarsvirksomheder, herunder Baykar, Roketsan og Aselsan, der alle har spillet en afgørende rolle i landets militære droneindustri.

Især Baykars “Bayraktar TB2” drone er blevet et symbol på landets droneekspertise . Brugen af denne drone er udbredt i konflikter som Karabakh-krigen mellem Aserbajdsjan og Armenien.

Baykars Akinci-drone, en mere avanceret og højtflyvende UAV, har yderligere forbedret Tyrkiets status på markedet som producent af sofistikerede droner.

Ikke en nem rejse

Tyrkiets rejse til toppen har dog ikke været nem. UAV-fremstillingen stod nemlig overfor store udfordringer i de tidlige stadier, fortæller Aslan.

"Da Tyrkiet i 1990'erne ville købe udenlandske UAV'er som den israelske Heron, fulgte der operationelle begrænsninger med, idet betjeningen af systemerne nødvendigvis måtte udføres af israelsk personale frem for landetse egne operatører”.

Denne afhængighed, og andre faktorer, der forhindrede en produktiv proces, pressede Tyrkiet til at tage træffe beslutningen om at starte sit eget UAV-fremstillingsprogram, siger han.

Roketsan og Aselsan, nøglespillere i Tyrkiets forsvarssektor, har også bidraget til landets fremgang i den globale dronekonkurrence.

Roketsan har specialiseret sig i missilsystemer og våbenintegration, mens Aselsan fokuserer på avanceret flyelektronik (avionics), kommunikation og elektroniske krigsførelsessystemer, der forbedrer UAV-kapaciteten. Sammen med Baykar har disse virksomheder gjort Tyrkiet til en førende spiller inden for produktion af højteknologiske dronesystemer til militært brug.

I 2022, da seks lande gik ind på dronemarkedet for første gang, besluttede de alle at erhverve Baykars Bayraktar TB2, hvilket cementerede Tyrkiets dominans.

Akinci, en nyere generations drone med større nyttelastkapacitet og avancerede sensorer, har også tiltrukket en masse international interesse, som har styrket Tyrkiets voksende indflydelse inden for militærteknologi yderligere.

“Tyrkiets UAV-behov blev engang opfyldt af udenlandske leverandører. Men efter en politisk beslutning fra den tyrkiske regering i begyndelsen af ​​00’erne tog forsvarsindustrien betydelige skridt for at øge den indenlandske produktion”, fortæller en senior repræsentant fra Baykar.

"Dette gjorde det muligt at udvikle minidroner, taktiske droner, angrebsdroner og raider-systemer, der nu tjener de tyrkiske væbnede styrker og retshåndhævelse”.

At gøre det selv

Et vigtigt skridt i fremstillingen af ​​de tyrkiske droner var opbygningen af indenlandsk teknisk- og produktionskapacitet.

Tyrkiet overvandt de store forsyningsudfordringer ved at diversificere eller lokalt-producere komponenter, siger Aslan.

"På trods af embargoer på nøgledele lykkedes det Tyrkiet at skabe en multiplikatoreffekt for produktionen, især efter at have indset, at afhængighed af udenlandske systemer ikke længere kunne garantere national sikkerhed”.

Produktionen af ​​UAV'er som “ANKA”, med dets unikke design og kapacitet, markerede et stort gennembrud for Tyrkiets forsvarsindustri, mener eksperter.

Siden overhalingen af ​​Kina i 2021 er Tyrkiets droneeksport steget drastisk. Baykar, som har eksporteret 83 procent af sin produktion siden begyndelsen af ​​2000'erne, registrerede 1,8 milliarder dollars i eksport i 2022.

CNAS-rapporten mener, at tiden hvor amerikanerne og israelerne dominerede dronemarkedet “for længst er forbi”, hvilket har givet plads til mere omkostningseffektive alternativer fra Tyrkiet, Kina og Iran.

Denne tendens har ført til en drastisk stigning i den globale udveksling af bevæbnede droner, med Tyrkiet i spidsen.

Tyrkiets nye titel som topproducent af militære droner, muliggjort af Baykar, Roketsan og Aselsans succeser, vidner også om et bredere skift i den globale militære magtkamp. Prisbillige og banebrydende UAV'er som Bayraktar TB2 og Akinci transformerer moderne krigsførelse og placerer Tyrkiet som en central aktør i en afgørende sektor.

Hasan Kalyoncu Universitys Murat Aslan påpeger, at fremstillingen af en bevæbnet UAV ikke kun handler om selve enheden, men også om ammunition og kontrolsystemer, der indgår i den.

”Roketsan spillede en afgørende rolle ved at udvikle avanceret ammunition, mens Aselsan leverede elektronisk support og Havelsan bidrog med den nødvendige software.

"Disse offentlige forsvarsvirksomheder har spillet en førende rolle i udviklingen af ​​UAV'er, men uden den indenlandske produktion af ammunition ville Tyrkiet stadig være afhængig af eksterne leverandører”.