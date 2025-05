Tirsdag gennemførte tyske myndigheder flere razziaer mod et ekstremistisk netværk og opløste den såkaldte gruppe “Kongeriget Tyskland”, oplyser indenrigsministeriet.

Den føderale anklagemyndighed meddelte samtidig, at fire personer blev anholdt under aktionen – herunder tre af gruppens stiftende medlemmer.

Gruppen, der af ministeriet beskrives som “farlige ekstremister”, er en del af den tyske konspirationsteoretiske bevægelse kendt som “Reichsbürger” (Rigsborger), der nægter at anerkende den moderne tyske republik.

Medlemmerne tror på den fortsatte eksistens af det tyske kejserrige fra før Første Verdenskrig.

Ministeriet har erklæret gruppen for opløst og anklager den for at “angribe den liberaldemokratiske orden”.

Razziaerne fandt sted i syv delstater og var rettet mod gruppen, der anslås at have omkring 6.000 tilhængere.

Ifølge myndighederne nægter gruppens medlemmer at anerkende Forbundsrepublikken Tyskland og afviser det gældende retssystem.

Ministeriet oplyste, at gruppen er blevet forbudt, fordi “dens mål og aktiviteter er i strid med straffeloven og modarbejder den forfatningsmæssige orden”.

Over de seneste ti år har gruppen ifølge myndighederne opbygget “pseudo-statslige strukturer og institutioner”, herunder sin egen valuta, identifikationspapirer og et forsikringssystem.