Indien har meddelt, at premierminister Narendra Modi ikke vil deltage i Ruslands årlige Sejrsdag-parade i Moskva.

Onsdag oplyste den indiske regering, at Rusland er blevet informeret om, at forsvarsminister Rajnath Singh i stedet vil repræsentere Indien ved arrangementet.

Tidligere i denne måned havde udenrigsministeriets talsmand, Randhir Jaiswal, bekræftet, at Narendra Modi var blevet inviteret til paraden den 9. maj, men ikke havde givet endeligt svar.

Modi er for tiden fokuseret på at “svare igen” mod Pakistan, efter et dødeligt angreb på turister i den indisk-administrerede del af Kashmir i sidste uge. New Delhi giver Pakistan skylden, men Islamabad har kraftigt afvist anklagerne.

Modi besøgte Rusland i oktober sidste i forbindelse med et topmøde, og præsident Vladimir Putin forventes at besøge Indien senere i år.

Rusland har annonceret, at årets parade bliver den største i landets historie, i anledning af 80-året for Sovjetunionens og de allieredes sejr over Nazityskland.