Israel vil tage mere territorium i Gaza, indtil Hamas er udslettet, hvis den palæstinensiske modstandsgruppe fortsætter med at nægte at frigive de resterende gidsler, udtalte den israelske forsvarsminister Israel Katz tirsdag.

Hans udtalelser kom, mens mæglere fortsatte med at forsøge at redde våbenhvileaftalen for Gaza, der blev brudt, da Israel genoptog sine luft- og landangreb den 18. marts efter manglende enighed om vilkårene for våbenhvilen.

Israel har slået fast, at det aldrig igen vil acceptere Hamas’ styre eller militære magt i Gaza efter gruppens angreb den 7. oktober 2023, som blev efterfulgt af Israels ødelæggende krig mod enklaven.

Den israelske hær meddelte i sidste uge, at dens styrker havde indledt en ‘målrettet’ landoffensiv i det centrale og sydlige Gaza efter at have genoptaget bombardementerne af den belejrede enklave, hvor hundredvis af palæstinensere er blevet dræbt siden.

Hårde konsekvenser

Israels premierminister Benjamin Netanyahu har udtalt, at målet med den nye offensiv er at tvinge Hamas til at frigive de resterende gidsler.

“Hvis Hamas fortsætter sin uforsonlige linje, vil det betale en stadig højere pris i form af israelsk kontrol over mere territorium samt eliminering af militante og terrorinfrastruktur, indtil det overgiver sig fuldstændigt”, sagde Katz i en video citeret af israelske medier.

Den seneste offensiv er en af de blodigste siden Israels folkemorderiske kampagne begyndte for 17 måneder siden, og har splintret den skrøbelige våbenhvile, der overvejende har været gældende siden den trådte i kraft den 19. januar.

Hamas tilbageholder fortsat 59 gidsler, hvoraf 24 menes at være i live, ud af de mere end 250, som blev taget til fange under angrebet på Israel den 7. oktober 2023. De fleste af de øvrige er blevet frigivet eller deres lig overdraget i forhandlede udvekslinger.

Israels militære angreb på Gaza har ifølge sundhedsmyndigheder i Gaza kostet over 50.000 palæstinensere livet.