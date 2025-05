Talibans udenrigsminister, Amir Khan Muttaqi, har holdt et sjældent møde med amerikanske embedsmænd i Kabul, hvor de drøftede fanger. Det er ifølge udenrigsministerens kontor.

“Bilaterale relationer, frigivelse af fanger og konsulære tjenester for afghanere i USA” blev drøftet under mødet mellem Muttaqi og den amerikanske embedsmand Adam Boehler, skrev udenrigsministeriet på X torsdag.

Boehler, som har håndteret gidselsager for Det Hvide Hus, blev ledsaget af Washingtons tidligere udsending til Kabul, Zalmay Khalilzad.

Khalilzad skrev senere på X, at Taliban havde løsladt den amerikanske statsborger George Glezmann efter to års tilbageholdelse i Afghanistan som en gestus af velvilje.

En kilde med kendskab til sagen sagde:

“Den amerikanske statsborger George Glezmann blev løsladt i dag efter mere end to år i fængsel i Afghanistan. Løsladelsen blev forhandlet gennem amerikanske og qatarske mæglere”.

Besøget markerer Khalilzads første kendte rejse til Afghanistan siden den tidligere regerings fald i august 2021.

Delegationen er den første fra Washington, siden USA’s præsident Donald Trump tiltrådte i januar, oplyste ministeriets talsmand Hafiz Zia Ahmad til AFP.

Afghanistan og USA “må komme ud af følgerne af 20 års krig og have politiske og økonomiske relationer”, sagde Muttaqi, der opfordrede til “dialog for at løse problemer”.

Regeringen i Kabul håber på “et nyt kapitel” med Trump-administrationen, der under hans første embedsperiode underskrev en fredsaftale med Taliban.