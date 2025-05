Aserbajdsjans udenrigsminister har meddelt, at der er opnået en konsensus om alle artikler i fredsaftalen med Armenien.

Under en pressekonference i Aserbajdsjans hovedstad Baku torsdag forklarede Jeyhun Bayramov, at Armenien oprindeligt havde nægtet at acceptere to artikler i aftalen.

“Vi havde tidligere rapporteret, at de sidste to artikler ikke var blevet godkendt. Men den armenske side har nu informeret os om, at de accepterer Aserbajdsjans forslag vedrørende disse to spørgsmål”, bemærkede Bayramov.

Regional konflikt

Forholdet mellem Baku og Jerevan har været anspændt siden 1991, da den armenske militær besatte Karabakh – et område, der internationalt er anerkendt som en del af Aserbajdsjan – samt syv tilstødende regioner.

Begge lande har gentagne gange sagt, at en omfattende fredsaftale for at afslutte deres langvarige fjendskab er inden for rækkevidde, men forhandlingerne har ikke formået at opnå gennembrud.

Størstedelen af området blev befriet af Aserbajdsjan under en 44-dages krig i efteråret 2020, som sluttede efter en russisk-mæglet fredsaftale, der åbnede døren for normaliserings- og afgrænsningsforhandlinger.

I september 2023 etablerede Aserbajdsjan fuld suverænitet i Karabakh efter en “anti-terroroperation”, hvorefter separatiststyrkerne i regionen overgav sig.