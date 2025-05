At skære ned på reguleringer og reducere “størrelsen” af den amerikanske regering har længe været ideologiske mål for det Republikanske Parti.

Men den hastighed , hvormed Trump-administrationen har bevæget sig for at skære ned på det amerikanske bureaukrati – både billedligt og bogstaveligt – har overrasket mange.

Præsident Donald Trump har betroet Elon Musk, milliardærentreprenør og Trumps største økonomiske sponsor, med at lede indsatsen, der skal reducere den føderale regering og skære ned på udgifterne.

Det nyoprettede Department of Government Efficiency (DOGE), med Musk i spidsen, har handlet lynhurtigt – mere præcist 120 timer om ugen i de første 10 dage af Trumps præsidentskab.

Fra at sætte offentligt ansatte på prøvetid til at fryse føderale midler har DOGE skabt det, en analytiker kalder en “tilstand af terminal angst” blandt de cirka tre millioner embedsmænd, der risikerer at miste deres job i den første massefyring af sin slags i amerikansk regeringshistorie.

Men DOGE står over for en juridisk udfordring, der i de kommende uger kan stoppe den igangværende udrensning af den amerikanske regering.

DOGE er ikke et departement i den amerikanske regering, selvom navnet antyder det. Dets rolle er rent rådgivende, hvilket betyder, at det ikke kan handle uafhængigt af de 15 ministerier, der udgør den føderale regering.

Derfor var det heller ikke nødvendigt med Senatets godkendelse af Musks udnævnelse som leder af DOGE.

Mere vigtigt er det, at enhver regeringsrådgivende platform i USA skal overholde bestemmelserne i Federal Advisory Committee Act (FACA), en lov fra 1972, der formaliserer processen omkring oprettelse, drift, tilsyn og opløsning af regeringsrådgivende organer.

Et sagsanlæg , der nævner præsident Trump og Office of Management and Budget som sagsøgte, hævder, at DOGE overtræder denne lov, primært fordi dets medlemmer ikke udgør en “fair balance af synspunkter”, hvilket er et nøglekrav for alle regeringsrådgivende organer.

Sagsanlægget, som er indgivet af American Federation of Government Employees, interesseorganisationen Public Citizen og nonprofit-gruppen State Democracy Defenders Fund, påstår, at DOGE-møder afholdes i hemmelighed og uden offentlig meddelelse, mens dets dokumenter er utilgængelige for amerikanske borgere – hvilket overtræder FACAs betingelser.

Tidligere amerikanske præsidenter har brugt FACA til at oprette kommissioner eller arbejdsgrupper for at få rådgivning fra den private sektor. Loven indeholder dog specifikke sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre, at sådanne organer bliver “redskaber til at fremme private interesser” i den føderale beslutningsproces, ifølge sagsanlægget.

DOGE ser ud til at have overtrådt flere FACA-bestemmelser. For eksempel har hverken præsident Trump eller Office of Management and Budget indsendt et “charter” for DOGE.

Ifølge FACA kan ingen rådgivende komité mødes eller tage nogen handling, før dets charter er indsendt og indeholder vigtige oplysninger såsom komitéens aktivitetsområde, opgavebeskrivelse og forventede driftsomkostninger.

Denne bestemmelse er blevet overtrådt af Musks team, som angiveligt har fået adgang til finansministeriets betalingssystem, der årligt håndterer mere end 6 billioner dollars på vegne af føderale agenturer og indeholder personlige oplysninger om millioner af amerikanere.

“DOGE er allerede – uden at overholde FACA – begyndt at lave anbefalinger og påvirke beslutningstagningen i den nye administration, selvom dets medlemskab mangler en fair balance”, hedder det i sagsanlægget.

FACA kræver, at rapporter, referater og undersøgelser udarbejdet af en rådgivende komité skal være “tilgængelige for offentlig inspektion”. Dets møder skal overvåges af en føderal embedsmand, og kun denne embedsmand har bemyndigelse til at indkalde til møde.

The New York Times rapporterede, at personer involveret i DOGE har forsøgt at holde dets aktiviteter hemmelige . De har ifølge avisen udført “størstedelen af kommunikationen… på Signal, den krypterede kommunikationsapp”, og har ikke gjort denne kommunikation tilgængelig for offentligheden.

Sagsanlægget anmoder US District Court for the District of Columbia om at erklære oprettelsen og administrationen af DOGE for ulovlig og i strid med FACA.