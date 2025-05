“Hvis det er nødvendigt, absolut”, udtalte præsident Trump til journalister, da han blev spurgt, om militær aktion var på bordet.

“Hvis det kræver militær (handling, red.), så må det være det. Israel vil helt klart være meget involveret og være lederen af det”.

Trump gjorde det klart, at Iran under ingen omstændigheder må opnå atomvåben, og bemærkede, at der endnu ikke er fastsat nogen deadline for forhandlingernes afslutning.

“Vi har lidt tid, men ikke meget, for vi vil ikke lade dem opnå atomvåben. Og vi vil gerne have, at de trives. Jeg ønsker, at Iran skal have det godt. Det eneste, de ikke må få, er atomvåben. Det forstår de godt”, sagde han.

Forhandlinger i Oman

Hans udtalelser kommer efter, at både han og Iran har bekræftet, at der skal forhandles i Oman på lørdag.

Trump sagde mandag, at forhandlingerne er “i Irans bedste interesse” og vil være direkte.

Iran har bekræftet, at der vil finde samtaler sted i Oman, men insisterer på, at det bliver “indirekte” forhandlinger.

Den amerikanske præsident har truet med militæraktion, hvis forhandlingerne slår fejl, og advaret om, at Teheran vil være i “stor fare”, hvis der ikke indgås en aftale.

Steve Witkoff, Trumps særlige udsending, vil ifølge Axios stå i spidsen for den amerikanske delegation ved forhandlingerne med Iran.