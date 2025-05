En højtstående amerikansk delegation besøger Grønland i denne uge for at inspicere en amerikansk militærbase og overvære et hundeslædeløb. Det sker, mens præsident Donald Trump fortsætter med at fremme idéen om en amerikansk annektering af det strategiske, selvstyrende danske territorium.

Usha Vance, hustru til vicepræsident J.D. Vance, vil lede delegationen, der også inkluderer Det Hvide Hus’ nationale sikkerhedsrådgiver Mike Waltz og energiminister Chris Wright.

Waltz og Wright planlægger at besøge Pituffik-rumbasen, USA’s militærbase i Grønland, hvor de vil blive briefet af amerikanske tjenestemænd.

Derefter vil de slutte sig til Vance for at besøge historiske steder og overvære Grønlands nationale hundeslædeløb.

Brian Hughes, talsmand for Det Hvide Hus’ Nationale Sikkerhedsråd, udtalte, at den amerikanske delegation ser besøget som en mulighed for at styrke partnerskaber, der respekterer Grønlands selvbestemmelse og fremmer økonomisk samarbejde.

“Dette er ganske enkelt et besøg for at lære om Grønland, dets kultur, historie og folk – og for at overvære et hundeslædeløb, som USA stolt sponsorerer”, sagde Hughes.

Annektering af Grønland

Trump har gjort spørgsmålet om en amerikansk annektering af Grønland til et centralt emne siden sin genindsættelse som præsident den 20. januar.

Grønland har en strategisk placering og er rig på mineralressourcer.

Øen ligger langs den korteste rute mellem Europa og Nordamerika og er vigtig for USA’s missilvarslingssystem.

Både den grønlandske og den danske regering har udtrykt modstand mod en eventuel amerikansk annektering.

Den grønlandske regering har ikke reageret på henvendelser om en kommentar. Regeringen befinder sig i en overgangsperiode efter valget den 11. marts, hvor et parti, der ønsker en langsom vej mod uafhængighed fra Danmark, vandt.

Den danske statsminister Mette Frederiksen sagde i en skriftlig udtalelse som reaktion på besøget, at “dette er noget, vi tager alvorligt”.

Hun understregede, at Danmark ønsker at samarbejde med USA, men at samarbejdet skal være baseret på “de grundlæggende regler for suverænitet”.

Frederiksen tilføjede, at dialogen med USA om Grønland vil ske i tæt koordinering med både den danske regering og Grønlands kommende regering.