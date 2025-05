USA har advaret om, at kinesiske efterretningstjenester bruger vildledende metoder til at rekruttere nuværende og tidligere amerikanske statsansatte.

Beijing afviser disse påstande.

Advarslen fra National Counterintelligence and Security Center (NCSC) kommer i kølvandet på omfattende fyringsrunder i den føderale regering, som ledes af Elon Musks nyoprettede effektiviseringsenhed Department of Government of Efficiency (DOGE).

Ifølge NCSC udgiver kinesiske aktører sig for at være konsulentfirmaer, headhuntere, tænketanke og lignende på sociale og professionelle netværk, med det formål at komme i kontakt med personer med amerikansk regeringsbaggrund.

Vildledende online jobtilbud og lignende metoder er blevet mere avancerede i deres forsøg på at rekruttere personer med baggrund i den amerikanske regering, som søger nyt arbejde, lød det tirsdag.

Centeret advarede både nuværende og tidligere føderale medarbejdere om disse fremgangsmåder, og tilføjede, at personer med sikkerhedsgodkendelse er forpligtet til at beskytte klassificerede oplysninger, selv efter de har forladt deres føderale ansættelse.

Kinas udenrigsministerium udtalte onsdag, at de ikke var bekendt med situationen og anklagede USA for at drive spionage mod Kina.

Talsmand Lin Jian kaldte de påståede handlinger for “uansvarlige praksisser” og hævdede, at USA deltog i “global spionage uden nogen form for forklædning”.

Reuters har tidligere rapporteret om et netværk af selskaber drevet af et hemmelighedsfuldt kinesisk tech-firma, som forsøgte at rekruttere nyligt afskedigede amerikanske regeringsmedarbejdere.