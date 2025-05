Iran har udtalt, at landet giver diplomatiet en “oprigtig” chance i de overraskende atomforhandlinger med USA i Oman.

“Vi giver diplomati en oprigtig chance i god tro og med fuld årvågenhed. Amerika bør værdsætte denne beslutning, som er truffet på trods af deres fjendtlige retorik”, sagde udenrigsministeriets talsmand Esmaeil Baqaei fredag i et opslag på X.

De mangeårige rivaler Iran og USA skal efter planen mødes lørdag i Muscat, hovedstaden i Oman, med henblik på at nå en potentiel ny atomaftale.

Præsident Donald Trump overraskede mandag, da han annoncerede, at hans administration ville indlede forhandlinger med Iran.

Samtalerne skal ledes af USA’s særlige udsending Steve Witkoff og Irans udenrigsminister Abbas Araghchi.

Trump sagde, at samtalerne ville være “direkte”, men Araghchi har insisteret på, at de vil være “indirekte”.

Op til det planlagte møde har Washington fortsat sin “maksimalt pres”-politik mod Iran, senest med sanktioner mod Irans olienetværk og atomprogram.

‘En fejlvurdering’

Onsdag sagde Trump, at militæraktion mod Iran “absolut” var en mulighed, hvis forhandlingerne ikke førte til en aftale.

Torsdag advarede Ali Shamkhani, en højtstående rådgiver for Irans øverste leder Ayatollah Ali Khamenei, at sådanne trusler kunne føre til skridt som at udvise FN’s atominspektører fra Iran.

Washington svarede, at en sådan handling ville være “en eskalering og en fejlberegning fra Irans side”.

Lørdagens samtaler vil finde sted, efter at Trump sidste måned sendte et brev til Khamenei, hvori han opfordrede til forhandlinger og advarede om mulig militær handling, hvis Teheran afviste.

Teheran svarede nogle uger senere og sagde, at man var åben for indirekte forhandlinger, men afviste muligheden for direkte samtaler, så længe USA fastholder sin “maksimale pres”-politik.

Baqaei gjorde klart, at Iran “hverken vil drage forhastede konklusioner eller komme med forudsigelser” forud for forhandlingerne.

“Vi har til hensigt at vurdere den anden sides hensigter og alvor lørdag og tilpasse vores næste skridt derefter”, sagde Baqaei.