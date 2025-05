En georgisk domstol idømte mandag den tidligere præsident Mikheil Saakashvili fire og et halvt års fængsel for ulovligt at have krydset grænsen, hvilket bringer den pro-vestlige politikers samlede straf op på 12,5 år.

Saakashvili, 57, blev i 2018 dømt in absentia til seks års fængsel for embedsmisbrug, og i sidste uge fik han yderligere ni års fængsel for misbrug af offentlige midler.

Han begyndte at afsone sin straf i 2021, da han vendte tilbage til landet fra eksil.

Mandag blev han dømt til “fire år og seks måneders fængsel for ulovligt at krydse Georgiens grænse”, da han i al hemmelighed vendte tilbage fra eksil i Ukraine, sagde hans advokat, Dito Sadzaglishvili, til AFP.

“Når straffene sammenlægges, fastsættes Mikheil Saakashvilis samlede fængselsstraf til 12 år og seks måneder”, sagde dommer Mikheil Jinjolia.