Den anden runde af konsultationer mellem Tyrkiet og De Forenede Arabiske Emirater (FAE) om Afrika finder sted i Abu Dhabi i dag, har det tyrkiske udenrigsministerium bekræftet.

Den tyrkiske viceudenrigsminister Burhanettin Duran og FAE’s State Minister for Foreign Affairs, Shahbut bin Nahyan Al Nahyan, vil lede mødet.

Samtalerne vil fokusere på udviklingen i Afrika og undersøge potentielle samarbejdsområder inden for økonomi og investeringer på tværs af kontinentet.

Beslutningen om at afholde regelmæssige møder omkring Afrika blev truffet under præsident Recep Tayyip Erdoğans besøg i FAE i februar 2022, efter et møde mellem de to landes udenrigsministre.

Efter aftalen blev den første runde af tyrkisk-emiratarabiske konsultationer om Afrika afholdt i Ankara den 10. oktober 2023.