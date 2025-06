Roms ikoniske Colosseum har lanceret en Göbekli Tepe udstilling, der bl.a. indeholder kopier af tre stenartefakter fra den 12.000 år gamle arkæologiske perle i Anatolien, som vil være tilgængelig for offentligheden i seks måneder.

Projektet er et samarbejde mellem Tyrkiets ministerium for kultur og turisme, det tyrkiske udenrigsministerium, den tyrkiske ambassade i Rom, Turkish Airlines, Italiens kulturministerium og direktoratet for Colosseums Archeological Park og Roman Forum.

Udstillingen, der startede torsdag, indeholder artefaktkopierne, filmvisninger fra Gobeklitepe Welcome Center, digitale installationer og informative paneler.

Til åbningsceremonien deltog både den tyrkiske vicekultur- og turismeminister Gokhan Yazgi og hans italienske modpart.

"Her, i Colosseums storslåede rammer, der i århundreder blev betragtet som verdens centrum, præsenterer vi dig for Göbekli Tepes ekstraordinære og ældgamle historie, som indebærer nogle af menneskehedens vigtigste milepæle", lød det fra Yazgi under ceremonien.

Udstillingen, der er placeret på anden sal i det ikoniske Colosseum, er åben indtil den 20. april 2025. Artefaktkopierne og filmmaterialet er bestilt specifikt til denne udstilling, på vegne af det tyrkiske “General Directorate of Cultural Heritage and Museums”.

Turkish Airlines har sørget for gratis transport af artefakterne til Rom.

Verdens ældste tempel

Til åbningsceremonien blev gæsterne budt på brød lavet af hvede, dyrket i Göbekli Tepe, samt baklava, lokum (turkish delight) og en række retter fra det tyrkiske og italienske køkken.

Göbekli Tepe, der er anerkendt som verdens ældste tempel, har været på UNESCOs Verdensarvslistes såkaldte tentativliste siden 2011.

Området blev opdaget i 1963 under et forskningssamarbejde mellem universiteter fra Istanbul og Chicago og ligger i Sanliurfa. Rekordmange mennesker har besøgt stedet i de senere år.

Den seneste tilføjelse af varmluftsballonflyvning har yderligere beriget besøgsoplevelsen og bragt et nyt perspektiv på det gamle vidunder.