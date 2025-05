Syrien har iværksat en sikkerhedsoperation i Sayyida Zeinab-området i Damaskus’ landdistrikter, målrettet mod det, man beskrev som Hezbollah-affilierede celler, der planlagde kriminelle aktiviteter. Det er ifølge landets nyhedsbureau SANA.

Ifølge Syriens indenrigsministerium blev operationen ledet af sikkerhedsdirektoratet for Damaskus’ landdistrikter, som arresterede flere personer, der var involveret i planerne torsdag.

Tiltaget siges at være en del af de løbende bestræbelser på at styrke sikkerheden og stabiliteten i regionen.

Indtil videre har Hezbollah ikke kommenteret rapporten.

Libanon-Syrien spændinger

Spændingerne mellem Syrien og Libanon er steget på det seneste, efter at Syriens forsvarsministerium beskyldte den libanesiske gruppe Hezbollah for at have bortført og dræbt tre soldater. Mens Damaskus lovede “alle nødvendige foranstaltninger” mod den “farlige optrapning”, nægtede Hezbollah at have været involveret.

Den libanesisk-syriske grænse, der strækker sig over 375 kilometer, har et ujævnt terræn med mange områder uden klare afgrænsninger.

Selvom der findes seks officielle grænseovergange, er der stadig hyppig aktivitet på uautoriserede ruter.

Syrien har til hensigt at stramme sikkerheden og styrke kontrollen med sine grænser, herunder med Libanon, med fokus på narkosmuglere og rester af det tidligere regime, der har skabt uro.

Hezbollah har opretholdt stærke bånd med Bashar al-Assads regime, som regerede fra 2000 til 2024.