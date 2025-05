Tyrkiets udenrigsminister Hakan Fidan har mødtes med Europarådets generalsekretær Alain Berset i Ankara for at drøfte samarbejdet mellem Tyrkiet og Europarådet.

Under tirsdagens møde understregede Fidan, ifølge det tyrkiske udenrigsministerium, at Tyrkiet tillægger relationerne til Europarådet stor betydning, idet landet er blandt organisationens stiftende medlemmer.

Fidan udtrykte støtte til Bersets indsats for at fremme en inkluderende og konsensusbaseret dialog og bakkede op om de initiativer, han har lanceret siden tiltrædelsen.

Han fremhævede desuden behovet for, at Europarådet spiller en mere aktiv rolle i bekæmpelsen af alle former for racisme.