Tysklands nye forbundskansler, Friedrich Merz, har lovet at styrke samarbejdet med Tyrkiet og understreget landets strategiske betydning i NATO-samarbejdet.

“Tyrkiet er en yderst værdifuld og vigtig NATO-partner for os, og jeg vil gøre alt, hvad jeg kan, for at bevare og udbygge dette partnerskab”, sagde Merz på et fælles pressemøde med NATO’s generalsekretær Mark Rutte i Bruxelles fredag efter deres møde.

Merz fremhævede, at Tyrkiet beskytter et strategisk afgørende område inden for NATO’s territorium, og fortalte, at han og Rutte havde drøftet Ankaras rolle og bidrag under deres samtale.

Kansleren meddelte også, at han planlægger et besøg i Ankara i den nærmeste fremtid, efter invitation fra den tyrkiske præsident Recep Tayyip Erdogan.