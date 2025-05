Militante i Pakistan åbnede ild mod et passagertog i den urolige Balochistan-provins, sårede lokomotivføreren og blev mødt med modsvar fra sikkerhedsvagter ombord, oplyser embedsmænd.

Efter angrebet tirsdag standsede toget i et øde område i Bolan-distriktet, og passagerernes skæbne var umiddelbart ukendt.

Toget var på vej fra Quetta til Peshawar, da det blev angrebet, sagde regeringens talsmand Shahid Rind og tilføjede, at forstærkninger var på vej til Bolan for at håndtere situationen.

Senere oplyste han, at der var sendt ambulancer til stedet, men at det var vanskeligt at få adgang på grund af det bjergrige og barske terræn. Han beskrev angrebet som “en terrorhandling” og oplyste, at hospitalerne i Bolan var i højeste beredskab.

Terrorgruppen Baloch Liberation Army har taget ansvar for angrebet.

Olie-rige Balochistan

Embedsmænd fra Pakistan Railways oplyste, at Jafar Express-toget havde omkring 500 passagerer om bord, herunder kvinder og børn.

”Over 450 passagerer holdes som gidsler af bevæbnede mænd”, sagde Muhammad Kashif, en højtstående embedsmand i jernbanemyndigheden i Quetta, til medierne.

”Blandt passagererne er der kvinder og børn”, tilføjede han.

Indenrigsminister Mohsin Naqvi fordømte angrebet.

Tog i Balochistan har typisk sikkerhedspersonale ombord, da militante tidligere har gennemført dødelige angreb på tog og sikkerhedsstyrker i regionen.

I november gennemførte en terrorgruppe et selvmordsangreb på en togstation i Quetta, der dræbte 26 personer, herunder sikkerhedspersonale, jernbanepersonale og passagerer.

Den olie- og mineralrige Balochistan-provins er Pakistans største, men også mindst befolkede provins.