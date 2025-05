Libanons nye premierminister, Nawaf Salam, har dannet en ny regering – den første siden 2022.

Præsident Joseph Aoun meddelte lørdag, at han havde accepteret den tidligere midlertidige premierminister Najib Mikatis tilbagetræden og underskrevet et dekret sammen med Salam om dannelsen af en ny regering bestående af 24 ministre.

Aoun blev valgt som præsident den 9. januar, hvilket afsluttede mere end to år med et præsident-tomrum i Libanon på grund af politiske uenigheder.

Få dage efter sin valgsejr bad Aoun Salam, en dommer ved Den Internationale Domstol, om at danne en ny regering.

Libanons premierminister sagde, at hans nyudnævnte kabinet vil stræbe efter at være en “regering for reform og frelse” og lovede at genopbygge tilliden til det internationale samfund efter en ødelæggende israelsk krig mod middelhavslandet.

“Jeg håber, at dette vil blive en regering for reform og frelse”, udtalte premierminister Nawaf Salam i en tv-transmitteret erklæring kort efter, at hans kabinet blev offentliggjort.

Han tilføjede, at regeringen vil arbejde for at “genoprette tilliden mellem borgerne og staten, mellem Libanon og dets arabiske omgivelser, og mellem Libanon og det internationale samfund”.