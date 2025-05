Verdensledere og embedsmænd er klar til at mødes ved det 4. Antalya Diplomacy Forum (ADF 2025) fra den 11. til 13. april under temaet Fornyet Diplomati i en Fragmenteret Verden.

Forummet afholdes i den tyrkiske ferieby Antalya under protektion af præsident Recep Tayyip Erdogan og åbnes fredag med en tale af præsidenten selv.

Vært for begivenheden er det tyrkiske udenrigsministerium, og der forventes deltagelse af mere end 20 statsoverhoveder og regeringsledere, over 50 udenrigsministre, mere end 70 ministre samt cirka 60 højtstående repræsentanter fra internationale organisationer og over 4.000 gæster – herunder mange studerende.

Mere end 50 sessioner i forskellige formater vil finde sted under forummet, med fokus på regioner som Mellemøsten, Asien-Stillehavet, Afrika og Latinamerika og globale udfordringer som klimaforandringer, terrorbekæmpelse, humanitær bistand, digitalisering, fødevaresikkerhed og kunstig intelligens.

Tyrkiets udenrigsminister Hakan Fidan forventes at deltage i et møde i Den Islamiske Samarbejdsorganisation og Den Arabiske Ligas “Gaza Contact Group”, det trilaterale møde mellem Tyrkiet, Bosnien-Hercegovina og Kroatien samt et møde i Tyrkiet og Iraks “Türkiye-Iraq High-Level Security Mechanism” – alt sammen som en del af ADF 2025.

Aktiviteter og sessioner vil blive livestreamet via forummets officielle hjemmeside og sociale medier, samt transmitteret af den statslige TRT kanal.

TRT World vil være til stede med reportage-hold og levere omfattende dækning af forummet.