Lederen af Italiens oppositionsparti Femstjernebevægelsen opfordrede torsdag til at indføre en omfattende våbenembargo mod Israel som reaktion på dets angreb på Gaza.

“Mere end 100 døde på 24 timer. Mere end 300 børn dræbt på to uger“, skrev Giuseppe Conte på X og mindede om, at israelske angreb fortsat rammer sundhedsfaciliteter og boliger.

Han sagde, at Italien og Europa forholder sig tavse over for den brutalitet, der udføres af den israelske premierminister Benjamin Netanyahus regering.

Conte kritiserede Europa-Parlamentets position og sagde, at parlamentet udelukkende handler i form af at ‘udtrykke bekymringer’.

“Der skal indføres en fuld våbenembargo mod Israel, og der skal indføres hårde økonomiske og diplomatiske sanktioner mod regeringsmedlemmer og deres støtter”, sagde den 60-årige politiker, der var Italiens premierminister fra 2018 til 2021.

Hundredvis af mennesker deltog i en demonstration i Milano i det nordlige Italien for at protestere mod Israels drab på palæstinensiske journalister i Gaza.

Mere end 50.500 palæstinensere er blevet dræbt i Gaza under Israels folkemorderiske krig siden oktober 2023, størstedelen kvinder og børn.

Den Internationale Straffedomstol (ICC) udstedte i november arrestordrer mod Israels premierminister Benjamin Netanyahu og den tidligere forsvarsminister Yoav Gallant for krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden i Gaza.

Israel står desuden over for en folkedrabssag ved Den Internationale Domstol (ICJ) på grund af krigen mod enklaven.