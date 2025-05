Verdens ældste kvinde, Tomiko Itooka, er død i en alder af 116 år, rapporterede japanske medier lørdag.

Itooka døde på et plejehjem i Hyogo-provinsen i det vestlige Japan, ifølge Kyodo News.

Født den 23. maj 1908 blev Itooka anerkendt som Japans ældste levende person i december 2023, efter at Fusa Tatsumi, også 116 år, gik bort i Osaka.

I september sidste år blev Itooka officielt anerkendt som verdens ældste levende person af Guinness World Records, efter dødsfaldet af den tidligere rekordhaver, Maria Branyas Morera, 117, fra Catalonien, Spanien.

Rekordmange centenarianere i Japan

Japan har nu over 95.000 personer, der er 100 år eller ældre – næsten 90 procent af dem kvinder – ifølge regeringsdata fra sidste år.

Tallene kaster lys over den demografiske udfordring, Japan står over for, med en aldrende og skrumpende befolkning, der sætter pres på verdens fjerdestørste økonomi.

Pr. 1. september 2024 var der 95.119 centenarianere i Japan, en stigning på 2.980 sammenlignet med året før. Af disse var 83.958 kvinder og 11.161 mænd, oplyste sundhedsministeriet.

Desuden viser data, at antallet af personer over 65 år er steget til et rekordhøjt niveau på 36,25 millioner, hvilket udgør 29,3 procent af landets samlede befolkning.

Denne andel placerer Japan øverst på listen over 200 lande og regioner med en befolkning på over 100.000 mennesker, ifølge ministeriet for indre anliggender og kommunikation (MIC).