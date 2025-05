LeBron James blev tirsdag den første spiller i NBA-historien til at score 50.000 point – en milepæl, der måske aldrig bliver overgået – hvilket yderligere har fastgjort hans føring som ligaens mest scorende spiller nogensinde.

Los Angeles Lakers-superstjernen gik ind til kampen mod New Orleans Pelicans med 49.999 point fra den regulære sæson og fra slutspillet efter at have scoret 17 point i søndagens sejr over Los Angeles Clippers.

Det tog ikke lang tid for den 40-årige NBA-legende, kendt som “King”, at få det ene point, han manglede for at sætte den skyhøje rekord.

James, som er i forrygende form i sin imponerende karrieres 22. sæson, modtog en aflevering fra Luka Doncic og sendte en sublim trepointsscoring afsted fra 7,5 meter, hvilket bragte ham op på 50.002 point til jubel fra tilskuerne i Crypto.com Arena.

James overgik Kareem Abdul-Jabbars tidligere rekord på 38.387 point i 2023 – en rekord, der havde stået i 39 år.

James er nu næsten 6.000 point foran Abdul-Jabbars samlede scoring på 44.149 point, mens Karl Malone ligger på tredjepladsen med 41.689 point, og afdøde Kobe Bryant er nummer fire med 39.283 point.

Michael Jordan ligger nummer fem på listen over de mest scorende spillere i NBA’s historie med 38.279 point.

Blandt aktive NBA-spillere er Kevin Durant den eneste, der er i top 10, med lidt over 35.000 point – omkring 15.000 point fra James.