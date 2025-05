Pave Frans, den første latinamerikanske leder af den romersk-katolske kirke, er død. Det oplyste Vatikanet i en videoudtalelse mandag. Hans ofte turbulente pontifikat, præget af splittelse og spændinger, sluttede efter flere års forsøg på at reformere den traditionsbundne institution.

”Klokken 07:35 i morges vendte Roms biskop, Frans, hjem til Faderen. Hele hans liv var viet til tjeneste for Herren og hans kirke”, sagde kardinal Kevin Ferrell, Vatikanets camerlengo, i erklæringen.

Ifølge en tidligere erklæring fra Vatikanet led Frans af en ”langvarig, astmalignende vejrtrækningskrise” forbundet med trombocytopeni.

Frans blev født i Buenos Aires den 17. december 1936 af italienske immigrantforældre. Han studerede i Argentina og senere i Tyskland, før han blev ordineret som jesuiterpræst i 1969.

I over et årti som pave var Frans en skikkelse, der både vakte beundring og kontroverser. Han søgte at reformere Vatikanets bureaukrati, bekæmpe korruption og tage fat på nogle af kirkens største udfordringer.

Mens han blev rost for sin ydmyghed og engagement i social retfærdighed, mødte hans lederskab også skarp modstand fra konservative kræfter både indenfor og udenfor kirken.