Tyrkiet har kraftigt fordømt Israels seneste luftangreb på det belejrede Gaza, som har kostet hundredvis af palæstinensere livet, og kalder angrebene en fortsættelse af, hvad Tyrkiet beskriver som Tel Avivs “folkedrabspolitik”.

I en erklæring tirsdag sagde det tyrkiske udenrigsministerium, at denne optrapning markerer en ny fase af brutalitet fra Netanyahus regering.

“Israel trodser menneskeheden på den groveste måde gennem sine krænkelser af international lov og universelle værdier”, lød det i erklæringen.

Ministeriet advarede også om, at Israels handlinger truer den regionale stabilitet på et tidspunkt, hvor der gøres globale bestræbelser på at genoprette freden. “Det er uacceptabelt, at Israel skaber en ny spiral af vold”, understregede det.

Ankara opfordrede det internationale samfund til at tage et fast standpunkt mod Israels aggression og fremhævede behovet for en øjeblikkelig og varig våbenhvile samt uhindret levering af humanitær hjælp til Gazas befolkning.

“Tyrkiet gentager sin urokkelige støtte til det palæstinensiske folks retfærdige sag og bekræfter sin forpligtelse til at bidrage til bestræbelserne på at sikre fred og stabilitet i regionen”, afsluttede erklæringen.