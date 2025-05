Tyrkiet har udtrykt sin medfølelse med familierne til ofrene, der mistede livet, da bevæbnede mænd udførte et angreb mod turister i det indisk-administrerede Kashmir.

“Vi er dybt bedrøvede over nyheden om, at mange mennesker har mistet livet og flere andre er blevet såret i et terrorangreb, der var rettet mod civile i Pahalgam-regionen i Jammu og Kashmir”, udtalte det tyrkiske udenrigsministerium tirsdag.

“Vi fordømmer dette afskyelige angreb”.

“Vi udtrykker vores kondolencer til familierne til dem, der har mistet livet, og ønsker de sårede en hurtig bedring”, fortsatte ministeriet.

Væbnede mænd åbnede ild mod turister i Pahalgam, som ligger omkring 90 kilometer fra den centrale by Srinagar, og mindst 26 personer blev dræbt.

Premierminister Narendra Modi fordømte den “afskyelige handling” i feriebyen Pahalgam og lovede, at gerningsmændene “vil blive stillet til ansvar”.

Ingen gruppe har endnu taget ansvar for angrebet.