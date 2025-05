Den malaysiske premierminister Anwar Ibrahim har budt Tyrkiets præsident Recep Tayyip Erdogan velkommen med en officiel ceremoni.

I Putrajaya vil Erdogan og Ibrahim tirsdag afholde en-til-en-samtaler og deltage i et møde mellem delegationer for at drøfte bilaterale relationer og internationale emner, herunder krigen i Gaza.

Efter en underskrivelsesceremoni for en række aftaler vil de afholde en pressekonference.

Senere vil Erdogan tale i Türkiye-Malaysia Business Forum.

Søndag indledte den tyrkiske præsident et fire dage langt besøg, der omfatter Malaysia, Indonesien og Pakistan.

Mandag holdt han en tale på Universiti Malaya, hvor han blev tildelt en æresdoktorgrad.

Erdogan roste forholdet mellem Tyrkiet og Malaysia, som han beskrev som “broderligt” på trods af den geografiske afstand.