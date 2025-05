USA overvejer at trække omkring 10.000 tropper tilbage fra Østeuropa, rapporterer NBC News – en beslutning, som nogle analytikere frygter vil give Rusland mere spillerum.

De ekstra tropper blev udstationeret i 2022 under præsident Joe Biden for at styrke NATO’s østflanke efter Ruslands invasion af Ukraine.

NBC citerede tirsdag seks amerikanske og europæiske embedsmænd, der bekræfter, at der føres drøftelser om at halvere tilstedeværelsen, med særligt fokus på at reducere styrkerne i Rumænien og Polen.

Præsident Donald Trump har siden sin tiltrædelse presset på for en hurtig afslutning på den over tre år lange krig i Ukraine, men har endnu ikke opnået et gennembrud.

Han har gentagne gange kritiseret NATO og insisteret på, at Europa må tage større ansvar for sin sikkerhed – både ved at øge forsvarsudgifterne og gå forrest i leveringen af våben til Ukraine.

En reduktion af de amerikanske styrker vil sandsynligvis øge præsident Vladimir Putins "villighed til at blande sig i Europa på forskellige måder", sagde Seth Jones fra Center for Strategic and International Studies til NBC.

I øjeblikket er der omkring 100.000 amerikanske soldater stationeret i Europa, hvoraf 65.000 er fast tilknyttet kontinentet, mens de øvrige er roterende styrker og forstærkninger.